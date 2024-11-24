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وزيرة التنمية المحلية تلتقي وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو
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استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد عددًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضم الوفد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والدكتور محمد الساعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور ايهاب نبيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة  .

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وفي بداية اللقاء أعربت الدكتورة منال عوض، عن سعادتها بلقاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية للاستماع إلى نبض الشارع في عدد من الملفات الحيوية التي تتابعها الوزارة على أرض المحافظات، مشيرة إلى أنه حرصها منذ توليها المسئولية على التواصل الفعال والمستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالب دوائرهم ومناقشتها، والعمل على حلها.

وخلال اللقاء دار حوار مفتوح بين وزيرة التنمية المحلية وأعضاء تنسيقية الأحزاب والسياسيين، استعرضت فيه الدكتورة منال عوض ملامح رؤية الوزارة المستقبلية في العديد من الملفات التي تهم المواطنين ضمن رؤية عمل الحكومة حتى 2027 وكذا جهود تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء الخاصة بملف المحليات، خاصة المرتبطة بالمشروعات القومية وبعض الملفات المهمة وغيرها من الملفات الخدمية.

ومن جانبهم أعرب وفد شباب التنسيقية عن سعادتهم بهذا اللقاء المثمر مشيدين بحفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذى لمسوه من الدكتورة منال عوض، حيث قدموا الشكر لوزيرة التنمية المحلية على هذا اللقاء المثمر وتقديرهم للجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات، وأشادوا بالمجهود الكبير الذي تبذله وزيرة التنمية المحلية منذ توليها المسئولية والذى ساهم في تحسين الأداء في عدد من ملفات الإدارة المحلية.

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