الأحد 24 نوفمبر 2024
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سياسة

المتحدة تستجيب لتدخل نقابة الصحفيين وتتنازل عن بلاغها ضد حمدي حمادة

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

استجابت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتدخل نقابة الصحفيين، للتنازل عن البلاغ المقدم ضد الكاتب الصحفي حمدي حمادة، على خلفية منشور غير دقيق عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتعلق بتفاصيل إدارية ومالية داخل الشركة.

 

المتحدة تتنازل عن بلاغ ضد صحفي 

وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن محامي الشركة تقدم اليوم بأوراق التنازل عن البلاغ، ووجه  الشكر لمجلس إدارة الشركة المتحدة على استجابتهم السريعة لتدخل نقابة الصحفيين لحل مشكلة الزميل حمدي حمادة.


الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

وأكد ممثلو «المتحدة» أن الشركة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الصحفي، وحريصة على علاقات الود بين الزملاء، حيث يعمل بها 3 آلاف زميل، وأن الدافع لتحركها كان الدفاع عن العاملين بها مما نالهم من طعون غير حقيقية.

وشددت  على حرصها على احتواء أية مشكلة في إطار من التفاهم داخل البيت الصحفي؛ استنادًا للمعايير والمواثيق المهنية، التي تمنع الطعن في المواطنين استنادًا لأقاويل مرسلة أو معلومات غير مدققة.

 

تقدير الشركة المتحدة لنقابة الصحفيين 

وثمنت النقابة استجابة الشركة وتقديرها  لتدخل النقابة، متمنية أن يتم التعامل بنفس الروح والتفهم من جانب كل الأطراف مع كل قضايا وأزمات الزملاء الأخرى، - خاصة ما يتعلق بقضايا النشر - وبعضها مطروح أمام جهات التحقيق حاليًا ليتم تسويتها داخل البيت الصحفي، ومن خلال الأدوات النقابية.

وشددت النقابة على أن بداية الطريق للقضاء على المعلومات غير المدققة هو إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، فنشر المعلومات الصحيحة وإتاحتها من مصادرها هو الكفيل بسد كل المنافذ أمام أية معلومات مغلوطة أو غير مدققة.

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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نقابة الصحفيين الصحفيين

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