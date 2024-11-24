الأحد 24 نوفمبر 2024
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سياسة

رئيس حزب الاتحاد: رفع 716 مواطنا من القوائم الإرهابية يدعم مصر في المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

حزب الاتحاد،فيتو
حزب الاتحاد،فيتو

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل  إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.

 

القرار يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف "صقر"، في بيان للحزب، أن القرار يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.

 

 توجيهات الرئيس تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية وتحقيق العدالة

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.

 

مراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها

ونوه المستشار رضا صقر، إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.

وأشاد المستشار رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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