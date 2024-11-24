الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأونروا: 70 ألف شخص في شمال غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وكالة الأونروا، اليوم الأحد، بأن نحو 70 ألف شخص في شمال غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة.

حصيلة العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة، أمس السبت، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44176 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 44176 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104,473، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

مجازر الاحتلال في قطاع غزة

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 120 قتيلا، و205 إصابات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وكالة الأونروا الأونروا غزة شمال غزة العدوان الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة قوات الاحتلال

مواد متعلقة

الاحتلال يخلي حي الشجاعية في غزة تمهيدًا لاقتحامه

أمريكا تحارب العدالة الدولية لصالح إسرائيل.. تلوح بعصا العقوبات ضد الدول التي تعتزم تنفيذ قرارات الجنائية الدولية.. وتدعم تل أبيب في حرب الإبادة على أهالي غزة

إسرائيل تكثف هجماتها على سكان شمال غزة وتجبرهم على النزوح

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44176 شهيدا

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

رغم انخفاض سعر الطن 2000 جنيه، ارتفاع ملحوظ في أسعار زجاجة الزيت

طالبوا حسين فهمي بالاعتذار، تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة يشعل غضب المصريين

انخفاض جديد في سعر طبق البيض اليوم الأحد بالأسواق

منوعات

المزيد

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة والتخصصات للتعيين في المعاهد الأزهرية بـ“الحصة” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه

صفات أهل الشورى ومفهومها في الإسلام

الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

المزيد
الجريدة الرسمية