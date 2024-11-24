الأونروا: 70 ألف شخص في شمال غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة

أفادت وكالة الأونروا، اليوم الأحد، بأن نحو 70 ألف شخص في شمال غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة.

حصيلة العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة، أمس السبت، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44176 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 44176 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104,473، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

مجازر الاحتلال في قطاع غزة

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 120 قتيلا، و205 إصابات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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