ختام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "السهم الثاقب 2024"

اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك " السهم الثاقب 2024" بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية والذي تم تنفيذه على مدار الشهر الجاري بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة بصفة مراقب.

قوات المظلات المصرية والسعودية

وشهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ قفزة صداقة لقوات المظلات المصرية والسعودية، كما قامت القوات البرية والقوات الخاصة المدعومة بعناصر من القوات الجوية بتنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية والسيطرة عليها، وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التي أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية المشاركة بالتدريب

كما نفذت عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية المشاركة بالتدريب عملية إقتحام إحدى الجزر الساحلية حيث قامت قوات المظلات بالقفز المظلي لاحتلال مراكز تأمين رأس الشاطئ، كما نفذت القوات الخاصة البحرية أعمال الإغارة على ساحل الجزيرة، فضلًا عن تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية تضمنت التدريب على حق الزيارة والتفتيش، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية , وتنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحى عكست المهارة العالية فى تدمير الأهداف المعادية.

وحضر المرحلة الختامية الفريق الركن فهد بن سعود الجهنى رئيس أركان القوات البرية السعودية واللواء وليد حموده عوض مساعد وزير الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

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