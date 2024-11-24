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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير أرض مطار إمبابة بالجيزة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تطورات مشروع تطوير أرض مطار إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية بالمشروع.

 استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المشروع في تحقيق نقلة نوعية في استغلال الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدًا أن تطوير أرض مطار إمبابة يمثل نموذجًا لتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 إنشاء منطقة متكاملة تشمل مشروعات سكنية وخدمية وتجارية في أرض مطار إمبابة

وأكد مدبولي أن المشروع يهدف إلى إنشاء منطقة متكاملة تشمل مشروعات سكنية وخدمية وتجارية، بالإضافة إلى مساحات خضراء ومرافق ترفيهية، لتحسين مستوى المعيشة لسكان المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولون آخر المستجدات بشأن خطط تنفيذ المشروع، حيث تم تقديم عرض تفصيلي حول مراحل التنفيذ المختلفة، بدءًا من أعمال البنية التحتية، وصولًا إلى الجدول الزمني المتوقع للانتهاء من الأعمال.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه المشروعات التي تعزز التنمية الحضرية في المناطق المكتظة بالسكان، مثل منطقة شمال الجيزة.

واختتم مدبولي الاجتماع بتوجيه المسؤولين إلى ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، مع التركيز على تلبية احتياجات السكان المحليين وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

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