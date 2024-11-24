رئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير أرض مطار إمبابة بالجيزة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تطورات مشروع تطوير أرض مطار إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية بالمشروع.

استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المشروع في تحقيق نقلة نوعية في استغلال الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدًا أن تطوير أرض مطار إمبابة يمثل نموذجًا لتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إنشاء منطقة متكاملة تشمل مشروعات سكنية وخدمية وتجارية في أرض مطار إمبابة

وأكد مدبولي أن المشروع يهدف إلى إنشاء منطقة متكاملة تشمل مشروعات سكنية وخدمية وتجارية، بالإضافة إلى مساحات خضراء ومرافق ترفيهية، لتحسين مستوى المعيشة لسكان المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولون آخر المستجدات بشأن خطط تنفيذ المشروع، حيث تم تقديم عرض تفصيلي حول مراحل التنفيذ المختلفة، بدءًا من أعمال البنية التحتية، وصولًا إلى الجدول الزمني المتوقع للانتهاء من الأعمال.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه المشروعات التي تعزز التنمية الحضرية في المناطق المكتظة بالسكان، مثل منطقة شمال الجيزة.

واختتم مدبولي الاجتماع بتوجيه المسؤولين إلى ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، مع التركيز على تلبية احتياجات السكان المحليين وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا