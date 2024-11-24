الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صادرات الصناعات الكيماوية تقفز لـ 6.5 مليار دولار خلال 9 شهور

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023  لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية 


 وقال المجلس   انه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو  واضحة وكان علي رأسها  منتجات البلاستيك واللدائن والتي  سجلت زيادة بلغت نسبتها  29% لتصل إلى 2 مليار دولار،  والمنتجات البتروكيماوية التي  ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نموًا ملحوظا  بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
 

 واكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وانه جارى العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."

 


  وأشار أبو المكارم إلى أنه مازالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
 

 

 

وأضاف  محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."

 

أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية


    ومن حيث أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.

 


وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة  يناير / سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين  للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم  سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.

 


    وأكد المجلس التصديري على التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والأسمدة التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الأسمدة أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية

مواد متعلقة

الصناعة تدعو المصنعين والموردين المحليين للمشاركة في معرض IMCE غدًا

الأكثر قراءة

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

طالبوا حسين فهمي بالاعتذار، تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة يشعل غضب المصريين

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

أسباب موافقة مجلس الشيوخ على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

وصلة رقص لرئيس الوزراء الكندي مع المطربة تايلور سويفت تثير غضب الكنديين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد في الأسواق ؟

مواعيد عمل مكاتب البريد لسحب كراسات سكن لكل المصريين 5

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سيميوني يصل إلى المباراة رقم 700 مع أتليتكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

الأزمة في النخب والصفوة، علي جمعة يكشف سر كثرة تعرضنا للفتن

حكم تطبيقات المراهنات على نتائج المباريات.. الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية