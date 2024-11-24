الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: 17% من المشتغلين يعملون أقل من 35 ساعة في الأسبوع

17% من المشتغلين
17% من المشتغلين يعملون أقل من 35 ساعة أسبوعيا، فيتو

كشفت نتائج المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023، الذى أعلنه  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن 17% من المشتغلين يعملون أقل من 35 ساعة في الأسبوع. 

 

 التوزيع النسبى للمشتغلين اقل من 35 ساعة طبقا للنوع 

 وأشار التقرير الذى حصلت “فيتو” على نسخة منه، إلى أن المشتغلين منهم 32.3% إناث، و13.7% ذكور.

 

نسخة من التقرير الذى حصلت عليه فيتو 
نسخة من التقرير الذى حصلت عليه “فيتو ”، فيتو

 

الإحصاء: "مسح العمل" يستهدف دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة

وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن  المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023، الذي أعلنه الجهاز اليوم الأحد، يلقي الضوء على عدد من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل والنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن هناك علاقة طردية بينهما حيث يتيح النمو الاقتصادي المرتفع مجالًا أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثم تخفيض معدل البطالة.

 

 

السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو السبيل إلى إتاحة فرص العمل وزيادة التشغيل

وقال: إن السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو السبيل إلى إتاحة فرص العمل وزيادة التشغيل، كما أنه يوفر لنا قاعدة بيانات متكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، وهي قضية التشغيل وسوق العمل فى مصر.

إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023"

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023"، والذي يتم للمرة الأولى بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتى ساهمت بتقديم الدعم الفنى واللوجيستى والمالى للمسح، كما شاركت فى  مراجعة المنهجية  المقترحة وتعديل الاستمارة، وكذا بمشاركة منتدى البحوث الاقتصادية. 

وتأتي نتائج المسح في ظل التحول الكبير الذي تشهده الدولة المصرية نحو التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل. وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور على عباس، رئيس جهاز الإحصاء بدولة السودان، والدكتور إبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.

 البيانات بمثابة العمود الفقري للبحث في أسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة

وأشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن البيانات بمثابة العمود الفقري للبحث فى أسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة، وتكوين الأسرة والحماية الاجتماعية فى مصر وخاصة فى السنوات الاخيرة، ويعد إطلاق  مسح سوق العمل التتبعى 2023 فى نسخته الخامسة، وما يترتب عليه من تحديث للبيانات التتبعية لسنوات المسح السابقة فرصة لدراسة كيفية تأثر سوق العمل المصرى بجائحة كوفيد - 19، والأزمات الدولية للحرب الاوكرانية، وإدماج دراسة عديد من الظواهر الحديثة.

 

 دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن مسح العمل يستهدف بصورة أساسية إلى دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة، كما يركز على دراسة المشروعات الأسرية، لدراسة خصائص العمل فى القطاع غير الرسمي- الذي له دور لا يستهان به فى الاقتصاد المصري، بما يساهم في الحصول على المزيد من المعلومات حول ظروف العمل وأرباح العاملين لحسابهم الخاص وغير ذلك من الأعمال غير مدفوعة الأجر في المشروعات التي تديرها الأسرة، ويعد هذا المسح الوحيد الذي يقدم بيانات تتبعية بمتابعة نفس الأسر بمرور الوقت مع تتبع الأفراد الذين انفصلوا عن أسرهم الأصلية مما يوفر نظرة ثاقبة لدينامكيات الزواج، والهجرة، وانتقالات العمل، بالاضافة إلى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصرى.


تحليل متعمق لآثار التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصرى منذ سنة 2018 على الفئات المختلفة فى المجتمع

 وقال: إن هذا المسح إلى تحليل متعمق لآثار التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري منذ سنة 2018 على الفئات المختلفة في المجتمع، والمعوقات والفرص التي تواجهها السيدات في سوق العمل المصري، وفي النسخة الخامسة تم إضافة أسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الإلكترونية، ويرصد سوق العمل المصري في السنوات الأخيرة تحسنًا كبيرًا.

 ويظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المسح التتبعي لسوق العمل سوق العمل الإحصاء مسح العمل إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023 الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور على عباس رئيس جهاز الإحصاء بدولة السودان

مواد متعلقة

الإحصاء: قوة العمل في السوق المصري تصل لـ 63.6 مليون فرد

الإحصاء: مسح العمل يستهدف دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة

الأكثر قراءة

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

طالبوا حسين فهمي بالاعتذار، تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة يشعل غضب المصريين

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

أسباب موافقة مجلس الشيوخ على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

وصلة رقص لرئيس الوزراء الكندي مع المطربة تايلور سويفت تثير غضب الكنديين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد في الأسواق ؟

مواعيد عمل مكاتب البريد لسحب كراسات سكن لكل المصريين 5

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سيميوني يصل إلى المباراة رقم 700 مع أتليتكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

الأزمة في النخب والصفوة، علي جمعة يكشف سر كثرة تعرضنا للفتن

حكم تطبيقات المراهنات على نتائج المباريات.. الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية