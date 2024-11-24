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اقتصاد

شعبة المسابك تستعد لافتتاح أول معرض دائم لمسبوكات المعادن في شبرا

دكتور مهندس عمر
دكتور مهندس عمر عبد العزيز رئيس شعبة مسبوكات المعادن

في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة مسبوكات المعادن وتلبية احتياجات السوق المحلية، تستعد شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لافتتاح أول معرض دائم لمنتجات مسبوكات المعادن في مدينة شبرا في نفس المقر السابق لفرع البنك الأهلي المصري شمال القاهرة.

وقال دكتور مهندس عمر عبد العزيز رئيس شعبة مسبوكات المعادن، خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، إن الشعبة مستمرة في مواصلة جهودها بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة المسبوكات في مصر من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية من ناحية وزيادة الصادرات من ناحية أخرى.

 

د. عمر عبد العزيز: المعرض الدائم يسمح بتواجد المنتجات في مكان واحد لتيسير عمليات الشراء من جانب العملاء والمستوردين

واستطرد حديثه  قائلًا: إن الهدف من إنشاء المعرض الدائم لمسبوكات المعادن هو خلق تجمع مركزي يضم منتجات المصانع المشاركة لاستعراضها في مكان واحد، الأمر الذي يعمل علي تلبية احتياجات العملاء المختلفة، ويوفر مجموعة واسعة من الخيارات أمامهم.

 

وأضاف أن وجود المعرض الدائم سيساهم أيضًا في تيسير عمليات الشراء من جانب العملاء سواء المصريين أو المستوردين الأجانب الذين قد يزورون مصر ضمن بعض البعثات التجارية، موضحًا أن المعرض سيضمن لهم وجود نماذج حاضرة وجاهزة من منتجات المسبوكات في مكان واحد بدلًا من قيامهم بزيارة كل مصنع على حدة، بما يوفر عليهم الوقت والمجهود المبذول.

وكشف عبد العزيز أن المنتجات التي سيتم عرضها تشمل أنواعا متعددة لمختلف المصانع التابعة للشعبة، لافتًا إلى أن الشركات تعرض منتجاتها داخل المعرض الدائم بدون مقابل.

 

رئيس الشعبة: مستمرون في جهود تطوير صناعة المسبوكات في مصر لتلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات

ووصف خطوة تدشين المعرض بأنها فرصة ممتازة للمصانع لزيادة حصتها في السوق وتعزيز التعاون مع العملاء المحتملين وكذلك زيادة قدراتها التنافسية.

وتابع عبد العزيز أن الشعبة توجه كل جهودها لتوطين قطاع المسبوكات وتطويرها وفق أحدث التكنولوجيا بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية للحد من الواردات لمنع استنزاف العملة الصعبة، كما تعمل أيضا علي تقنين وضع العديد من المسابك علي مستوي المحافظات لتوفيق أوضاعها للعمل ضمن المنظومة الشرعية.

ومن الجدير بالذكر أن الشعبة كانت قد أطلقت مبادرة بالتعاون مع غرفة الصناعات المعدنية والبنك الاهلي المصري لتوفير التمويل لتحديث مصانع المسبوكات في جميع محافظات الجمهورية بفائدة 5% متناقصة تتضمن توفير قروض لتمويل مصانع المسبوكات التي ترغب في تطوير الآلات والمعدات والتحول للعمل بالكهرباء والانضمام للمنظومة الرسمية، مما يساعد في تطوير هذه الصناعة وزيادة صادراتها.

 

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