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ثقافة وفنون

أحمد داود ومنة شلبي في زيارة لسينمات السعودية للترويج لـ"الهوى سلطان"

منة شلبي وأحمد داود،
منة شلبي وأحمد داود، فيتو

يسافر الفنان أحمد داود والفنانة منة شلبي بصحبة جيهان الشماشرجي وأحمد خالد صالح والمخرجة هبة يسري والمنتج أحمد فهمي إلى المملكة العربية السعودية وخاصة الرياض وجدة للترويج لعرض فيلمهم “الهوى سلطان”. 

جولة لصناع فيلم الهوى سلطان على سينمات السعودية   

ومن المقرر أن يجري صناع العمل جولة على السينمات العارضة للفيلم ومشاهدته مع جمهوره يوم 24 نوفمبر في الرياض ويوم ٢٥ نوفمبر في جدة. 

جاء ذلك بعد اقتراب إيرادات فيلم الهوى سلطان من 50 مليون جنيه في مصر. 

كما تصدر الفيلم شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية محققا في أول أسابيع عرضه هناك قرابة ٣١ مليون جنيه. 

أبطال فيلم الهوى سلطان  

ويشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي. 

والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء. 

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أبطال فيلم الهوى سلطان فيلم الهوى سلطان الفنان احمد داود الفنانة منة شلبي

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