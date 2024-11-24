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أخبار مصر

الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكشف عن تقريرها الأسبوعي

الدكتور طارق الهوبي
الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء،فيتو
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أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 44 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 16 - 22 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها هيئة القومية لسلامة الغذاء


وبلغت عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 36 زيارة، وأصدرت الإدارة 881 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 664 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3970 رسالة بنحو 162 ألف طن لعدد 1410 شركات مصدرة، تنوعت ما بين 680 صنفا من دقيق وخضروات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة هذا الأسبوع أيضًا بواقع 12 ألف طن، يليها البصل بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 60 صنفا بنحو 40 ألف طن.


كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تليها المانجو بواقع 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 34 صنفا بنحو 35 ألف طن.
 

ومثلت السعودية والسودان وروسيا وأمريكا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 172 دولة مستوردة. 
 

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 674 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 610 رسائل، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 580 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1650 رسالة بنحو 366 ألف طن لعدد 745 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 180 صنفا من قمح، سكر خام، فول الصويا وزيوت متنوعة، من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل، أمريكا واستراليا.

 ميناء الإسكندرية يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة


وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 390 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 360 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 280 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 54 منتجا و7 شركات ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 540 منتجا جديدا، وأصدرت 39 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 11 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 1  زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 43 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 27 شكوى وجاري فحص 16 شكاوى.
ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 771 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، شمال سيناء، الغردقة والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.
 

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القومية لسلامة الغذاء محطات ومراكز التعبئة الرسائل الغذائية الصادرات والواردات دقيق قمح

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