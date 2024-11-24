العثور على جثة يمني سقط من الطابق السادس ببولاق الدكرور

تباشر نيابة بولاق الدكرور التحقيق في العثور على جثة يمني الجنسية أسفل عقار في فيصل ببولاق الدكرور.

أمرت النيابة بفحص دائرة معارف المجني عليه للاستماع لأقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين أن الجثة لشاب يمني الجنسية سقط من الطابق السادس بشارع الشوربجي.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.



جثة أسفل عقار بمحطة مدكور



تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بمحطة مدكور بمنطقة فيصل بولاق الدكرور.

انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لشاب يمني الجنسية سقط من الطابق السادس بشارع الشوربجي.

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