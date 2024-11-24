حادث عمر زهران!

التعاطف والتضامن الكبيران مع المخرج المرموق عمر زهران يقول معنى واحد: الرجل سمعته جيدة وهو فوق مستوى الشبهات.. والكثيرون حتى من خارج الوسط الفني وبعيدا عن أبناء ماسبيرو يشهدون له ويتبرعون بدعمه وبغير ملامح للاتهامات اللغز! في إجماع أو حتى شبه إجماع لم يحدث مع أحد من هذه الدائرة منذ فترة طويلة!

ما القصة إذن؟! الغموض حتى اللحظة سيد الموقف.. صاحبة الاتهام تشهد بسلوك زهران وقد وصفته بالصديق الصدوق المقرب.. والاتهامات ذاتها كانت منذ فترة هي في عرف مثل هذه الحوادث طويلة.. وإحراز البلاغ أشياء ثمينة يكون من المدهش تركها مستباحة في البيوت إلا لأهل المنزل وتكون "سرقتها" صعبة للغاية وهي في صناديقها وما يحفظها من "علب" صعبة الحمل أو على الأقل صعبة الحمل في وقت واحد!! كما يكون إهمال استرجاعها واستردادها غريبا عجيبا ومجموعها يصل إلى عشرات الملايين!!

عوامل الدهشة أيضا عديدة.. صاحبة البلاغ تعرف "المتهم" ولا تحدده في البلاغ الأول.. ثم تعرف مكان "مسروقاتها" وتحددها لأجهزة الأمن!! و"المتهم" يحتفظ بها في مكان ظاهر ومعروف ومحدد ويسلمها في الحال لأجهزة الأمن!! ويعترف أنها ملك لصاحبة الاتهام!!! ولكنه يقول إنها من أعطتها له!!! دون أن يذكر سببا لهذا الإهداء!! هل لإخفائها لسبب ما؟! هل لخوفها من شيء ما؟! هل مقابل إجراء معين؟ شراكة أو عمل فني مشترك؟! وإذا كان ذلك كذلك فلماذا البلاغ ولماذا الاتهامات لماذا الصمت سابقا ولماذا الصمت الآن؟!

الأسئلة كثيرة.. ستجيب الأيام عنها أو عن بعضها.. لكن الي حين ذلك يحق لكن لمن لديه معلومات عن "الحادث" الذي يتعرض له مخرج كبير وبارز..التقيته مرة واحدة قبل سنوات بمكتب أحد رؤساء القنوات وكان بالفعل مهذبا ودودا.. و"الحادث" أطرافه شخصيات عامة وموضوعة شديد الحساسية.. مجوهرات ومصوغات وليس عملا فنيا وخلافا على العقود والأفكار والأجور!

قبل سنوات أقسم لي المخرج المبدع عادل عوض ببراءة المبدع أسامة الشيخ وشهد له.. واليوم يقسم الشيخ ببراءة زهران ويشهد له.. هل سيقسم عمر زهران على براءة زميل جديد في حادث جديد في يوم قادم؟!

عند الأيام أيضا.. الإجابة!

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