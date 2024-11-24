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تقديم 1076 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بقرية الفقاعى بمركز أبو قرقاص

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بقرية الفقاعى

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 1076 حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بقرية الفقاعى بمركز أبوقرقاص، ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.


تقديم 1076 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بقرية الفقاعى بمركز أبو قرقاص


ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
 

 


وكيل وزارة الصحة في المنيا 

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 225 حالة جراحة، 282 حالة أطفال، 234 باطنة، 62 نساء، 49 أسنان، 77 جلدية، 27 تنظيم أسرة، وعدد 122 أنف وأذن، وإجراء 183 تحليلًا متنوعًا، وحالتى موجات صوتية، و5 حالات أشعة عادية، 86 كشف مبكر للضغط والسكر، و4 حالات خلع اسنان، تحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 143 من أهالى القرية.

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