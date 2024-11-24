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اقتصاد

الإحصاء: 6.3% معدل البطالة في سوق العمل خلال 2023

معدل البطالة
معدل البطالة

 كشفت نتائج المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023،  الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  اليوم الأحد، أن معدلات البطالة المرصودة في مسح سوق العمل التتبعي جاءت متقاربة مع نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث من العام الجاري والتى جاءت 6.3%، بينما كانت نتائج بحث القوى العاملة خلال الربع الثالث نحو 6.9%.

 معدل البطالة طبقا للنوع 

 وأشارت نتائج التقرير الذى حصلت فـيـتو على نسخة منه أن معدل البطالة طبقا للنوع، بلغ  بين الذكور بنسبة 4.8%، و12.8% للإناث. 

 

تقرير سوق العمل والذى حصلت فيتو على نسخة منه 
تقرير سوق العمل والذى حصلت فيتو على نسخة منه 

التعبئة والإحصاء: المسح التتبعي في مصر يوفر قاعدة بيانات لسوق العمل

وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023، الذى أعلنه الجهاز اليوم الأحد يهدف إلى تحديد متعمق لآثار المتغيرات التى طرأت على المجتمع المصري وسوق العمل نتيجة الحرب الأوكرانية وغيرها، كما يعتبر هو الوحيد الذي يقدم تتبعا للأسر المشاركة في المسح بشكل مستمر، ويهدف إلى رصد التحول الذي شهده سوق العمل في مصر في ظل التحول الرقمى.

المسح  يعمل على توفير قاعدة بيانات عن سوق العمل المصري لخدمة السياسة التخطيطية للتشغيل في مصر

 وأشار إلى أن المسح التتبعى لخصائص سوق العمل المصري  يعد أحد أهم مصادر البيانات لرصد خصائص سوق العمل المصري لافتا إلى أن المسح  يعمل على توفير قاعدة بيانات عن سوق العمل المصري لخدمة السياسة التخطيطية للتشغيل في مصر،كما يهدف المسح إلى تحليل التغيرات الهيكلية في سوق العمل المصري بين فترات المسح المتعاقبة.

ارتباط كبير بين التشغيل والنمو الاقتصادى

 وأضاف خيرت بركات، خلال مؤتمر إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعي في مصر لعام 2023، الذى عقد اليوم الأحد، أن هناك ارتباطا كبيرا بين التشغيل والنمو الاقتصادى، لما له من تأثير على توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

 وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعي في مصر لعام 2023 اليوم الأحد، ويقدم المسح بيانات تتبعية بمتابعة نفس الأسر بمرور الوقت مع تتبع الأفراد الذين انفصلوا عن أسرهم الأصلية مما يوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات الزواج، والهجرة، وانتقالات العمل، بالإضافة إلى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصري.

ويهدف مسح 2023 إلى تحليل متعمق لآثار التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري منذ سنة 2018 على الفئات المختلفة في المجتمع المصرى، والمعوقات والفرص التي تواجهها السيدات في سوق العمل المصري، وكانت الدورة الجديدة من المسح أضافت أسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الإلكترونية.

 

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المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023 نتائج بحث القوى العاملة معدل البطالة طبقا للنوع مسح سوق العمل

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