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ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

ترتيب الدوري الإسباني، يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشرة، وأبرزها لقاء ريال مدريد ضد ليجانيس.

 

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

1- برشلونة 34 نقطة
2- أتلتيكو مدريد 29 نقطة
3- ريال مدريد 27 نقطة
4- فياريال 24 نقطة
5- جيرونا 21 نقطة
6- ريال مايوركا 21 نقطة
7- أوساسونا 21 نقطة
8- أتلتيك بيلباو 20 نقطة
9- ريال بيتيس 20 نقطة
10- ريال سوسييداد 18 نقطة
11- سيلتا فيجو 18 نقطة
12- رايو فاليكانو 16 نقطة
13- إشبيلية 15 نقطة
14- ليجانيس 14 نقطة
15- خيتافي 13 نقطة
16- ديبورتيفو ألافيس 13 نقطة
17- لاس بالماس 12 نقطة
18- فالنسيا 10 نقاط
19- إسبانيول 10 نقاط
20- بلد الوليد 9 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويحل ريال مدريد ضيفًا مساء اليوم الأحد على ليجانيس ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا" وذلك قبل مباراته المرتقبة أمام ليفربول الأربعاء المقبل في دوري الأبطال.

 

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس


تنطلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس


تذاع مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الاسباني عبر قناة beIN sports HD3.

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، وتراجع ريال مدريد للمركز الثاني بعدما تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز أمام ألافيس بهدفين لهدف.

 

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ 34 نقطة حيث حقق تعادل أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما بالجولة ذاتها.

وكانت بعض التقارير الصحفية أوضحت في الساعات الماضية، عن قرارات جديدة قد اتخذها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بشأن المباراتين المقبلتين.

ويعاني ريال مدريد من عديد الإصابات في الفترة الماضية، مما يجعل كارلو أنشيلوتي يشرك بعض اللاعبين في مراكز جديدة بالنسبة لهم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي قرر الدفع بـ راؤول أسينسيو في مباراتي ديبورتيفو ليجانيس وليفربول، خاصة وأن الفريق يعاني في مركز قلب الدفاع.

وتابعت تلك الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد يرى راؤول أسينسيو هو اللاعب المثالي حتى عودة أوريلين تشواميني ويحتفظ له بدور قلب الدفاع الثالث حتى يحصل دافيد ألابا على الضوء الأخضر من أطباء النادي.

 

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن المغربي إبراهيم دياز سوف يشارك أيضًا في مباراتي ليجانيس وليفربول بشكل أساسي، في ظل إصابة الجناح البرازيلي رودريجو.

وسيكون إبراهيم دياز هو الخيار الأول لـ كارلو أنشيلوتي مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الهجوم، وذلك على حساب الثنائي أردا جولر وأندريك.

وقرر كارلو أنشيلوتي، أن يُشرك الأوروجوياني فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، حيث إن الثنائي اللذين يلعبان بهذا المركز “فاسكيز وكارفخال” غير متواجدين مع الفريق حاليًا.

 

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