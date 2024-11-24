الأحد 24 نوفمبر 2024
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حوادث

اعترافات صادمة لعاطل متهم بتزوير محررات رسمية بالنزهة

تزوير المحررات، فيتو
تزوير المحررات، فيتو

أدلى عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة.

المتهم.. متخصص تزوير بطاقات 

وقال المتهم إنه تخصص في تزوير بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد، مشيرا إلى أنه يبيع المحرر المزور بمبلغ 10 آلاف جنيه.

سقوط مزور مستندات الأحوال المدنية  بالنزهة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه والتنفيذ عليه فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – سرقة وسائل نقل - تزوير – مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) مزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير وتقليد المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستقطاب المواطنين راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته العديد من المضبوطات أبرزها (عدد من أختام شعار الجمهورية "مزورين" منسوب صدورهم لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأكلاشيهات تقرأ بصمتهم لبعض الجهات - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من بطاقات الرقم القومى "مزورة" – عدد من رخص القيادة "مزورة" – عدد من الأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية - عدد من أوراق وشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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