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عقارات

بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بقنا الجديدة 8 ديسمبر

شريف الشربيني
شريف الشربيني

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ في تسليم قطع أراضى بيت الوطن بالمرحلة التاسعة بالمجاورة الرابعة بمنطقة (ب) بالحي السكني الأول بالمدينة،  من يوم الأحد 8 /12 /2024، وحتى يوم الخميس 12 /12 /2024.


وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام (1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17)، يوم الأحد 8 /12 /2024، والقطع أرقام (18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35)، يوم الإثنين 9 /12 /2024.


وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام (36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55)، يوم الثلاثاء 10 /12 /2024، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 11, 12 /12 /2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى.


وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات لمسئولى الهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى، للإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات، وإنهاء وتسليم الوحدات للحاجزين بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة إنهاء الأعمال بمنطقة شمس الحكمة، ومنطقة غرب الضبعة، وكذا سرعة إنهاء المشروعات بمركز مارينا العلمين السياحى.

 

كما وجه الوزير، بسرعة الانتهاء من أعمال تصميم البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى، للبدء فى تنفيذها لتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة جنوب الطريق، وكذا سرعة العمل بالمخططات الاستراتيجية لجميع الأراضى التى تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالى الغربى، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي.

 

كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" تأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير مسكن مناسب لجميع شرائح المجتمع.

 

تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم  

 وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc: هناك 5% من الوحدات المقررة ضمن مبادرة “سكن لكل المصرييين” تم تخصيصها لذوي الهمم، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربعًا، وتعد الشقق الـ 90 مترًا هي الأكثر طرحًا ضمن المشروع، حيث تم تخصيص 40.607 شقة تحت الإنشاء و11.120 شقة جاهزة للاستلام الفوري.

 

 وتابعت: أما شقق الـ 75 مترًا فقد كانت محدودة نسبيًا، حيث تم طرح 1000 وحدة فقط، مما يجعل شقق الـ 90 مترًا هي الأكثر طلبًا في السوق، أما بالنسبة لطرق السداد، فأن المواطنين الراغبين في التقديم يمكنهم دفع المقدم من خلال مكاتب البريد، كما يمكنهم رفع الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي. وتتوفر طرق سداد مرنة، حيث يمكن للمواطنين سداد الأقساط على مدار فترة تصل إلى 3 سنوات.

 

ولفتت  إلى أنه في إطار تخصيص الوحدات لذوي الهمم،  الذين لديهم كارت خدمات متكاملة، سيكون لهم الأولوية في حجز هذه الوحدات، كما أن العدد الأكبر من الوحدات سيتم تخصيصه للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مع إعطاء الأولوية لمنخفضي الدخل في حال كان عدد المتقدمين أكبر من الوحدات المتاحة في أي محافظة.

 

طرح وحدات أكبر تتراوح من 100 إلى 120 مترًا

 وأوضحت، أنه سيتم طرح وحدات أكبر تتراوح من 100 إلى 120 مترًا بداية من يناير أو فبراير المقبل، وتلك الوحدات الجديدة ستكون موجهة بشكل أساسي لمتوسطي الدخل، حيث سيحصلون على فرصة التقديم في الإعلان المقبل بعد الانتهاء من الإعلان الحالي.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الساحل الشمالي الغربي الخميس

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