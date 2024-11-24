ضبط 4 أشخاص خلال مشاجرة في سوهاج

تمكنت وحدة مباحث دار السلام بسوهاج من إلقاء القبض على 4 أشخاص فى مشاجرة، بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، ونتج عن إصابة عامل زراعى بطلق نارى بالذراع اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

السيطرة على مشاجرة وضبط 4 أشخاص فى دار السلام سوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب بناحية بمركز دار السلام بين طرف أول حازم ع ا م- 43 عاما عامل زراعي مصابًا بطلق ناري بالذراع اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد وشقيقه حمادة سن 42 مدرس.

وطرف ثان محمود م ع ع - سن 35 عامل زراعي ونجل عمه عبد الواحد س ع ع 33 عاما عامل زراعي، وتم ضبط طرفي المشاجرة وقيام الأول من الطرف الثانى بإطلاق عيار من السلاح الناري المضبوط بحوزته، مما نتج عنه إصابة الأول من الطرف الأول المشار إليها بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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