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خارج الحدود

ترامب ينتهي من تشكيل حكومته

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن  الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس السبت، أنه رشح رئيسة مركز "أمريكا فيرست بوليسي إنستيتيوت" (إيه إف بي آي)، بروك رولينز، وزيرةً للزراعة، وهو كان المنصب الأخير المتبقي لاستكمال تشكيلة حكومته.

وكانت رولينز، وهي محامية، تشغل منصب مديرة مجلس السياسة الداخلية في  البيت الأبيض في نهاية فترة ولاية ترامب الأولى، قبل أن تؤسس مركز "إيه إف بي آي" AFPI عام 2021 مع شخصيتين أخريين مقربتين من المرشح الجمهوري هما لاري كودلو وليندا مكماهون التي رُشحت لتولي حقيبة التعليم.

وقال ترامب في بيان إن “التزام بروك رولينز تجاه المزارعين الأمريكيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات المتحدة وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له”، وفقًا لما ذكرته فرانس برس.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب “ستكون مهمتها حماية مزارعينا، العمود الفقري لبلدنا”.

بصفتها وزيرة للزراعة، ستشرف رولينز على برامج الزراعة والأغذية الحكومية والبحوث وتجارة الأغذية، فضلا عن سلامة الغذاء ورعاية الحيوانات وصحة النبات.

وكان يُنظر إلى وزيرة الزراعة الجديدة على أنها مرشحة محتملة لتتبوأ منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض قبل أن يعهد ترامب بهذا المنصب في نهاية المطاف إلى سوزي وايلز.

وبهذا التعيين الجديد، ومع سلسلة التعيينات المعلنة مساء الجمعة، يكون ترامب قد أكمل اختيار الشخصيات في حكومته وسيكون قادرا الآن على التركيز على المناصب الرئيسية في الإدارة الفيدرالية.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بروك رولينز البيت الأبيض

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