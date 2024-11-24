محمد ممدوح يوجه رسالة لـ أحمد حلمي لهذا السبب

حرص الفنان محمد ممدوح، على توجيه رسالة للفنان أحمد حلمي، بعد أن رشحه للتكريم في الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأكد أن ذلك تكريم في حد ذاته له وشرف كبير.



في هذا السياق، نشر ممدوح عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو للفنان أحمد حلمي، أثناء أحد اللقاءات التلفزيونية بختام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث سألته المذيعة عن الفنان الذي يختاره للتكريم في الدورة القادمة من المهرجان، وأكد حلمي أن هناك العديد من المواهب الجديدة التي تستحق التكريم، ولكنه يريد تكريم الفنان محمد ممدوح، لأنه صاحب موهبة كبيرة.

وكتب: "دي شهادة كبيرة أوي يا أستاذ يا كبير يا فنان یا محترم، كون أن حد زي أحمد حلمي اللي أنا كنت ديما بتعلم منه يقول عني كدا ده تكريم ليا في حد ذاته".

على الجانب الآخر، تستعد شاشات العرض السينمائى لاستقبال فيلم رومانسي جديد خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ صناع وأبطال فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" إخراج هادي الباجوري، تصوير مشاهد وأحداث العمل، والذي يعد جزءً مستقلا عن فيلم "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة"، الذي عرض في عام 2016.





وانضم الفنان محمد ممدوح لطاقم العمل بشكل رسمي ليظهر برفقة منة شلبي وكريم فهمي.

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة

وتدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" في قلب القاهرة، حيث يتناول وجهة نظر جديدة حول الحب تتحدى المعتقدات التقليدية، ويقع كلا من منة شلبي وكريم فهمي فى الحب فى مرحلة سن النضج.

وتجسد كلا من سلمى أبو ضيف وكريم قاسم مرحلة الحب فى سن الشباب، بينما يجسد كلا من مايان السيد وحسن مالك مرحلة الحب فى سن المراهقة.

وستكون مفاجأة الفيلم الفنانة الشابة أسماء جلال التى تحاول الحفاظ على الحياة الهادئة ولكن تسير الأمور على نحو مختلف.

أبطال الجزء الثاني من فيلم هيبتا

فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم، أبرزهم منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك، بالإضافة إلى أسماء اخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

فيلم هيبتا الجزء الأول

جدير بالذكر أن فيلم هيبتا الجزء الأول عُرض عام 2016، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

وتناول قصة الدكتور شكري مختار "ماجد الكدواني"، اخصائي علم النفس الذي قرر أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال محاضرته الأخيرة باﻹجابة على واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

وشارك في بطولة هيبتا الجزء الأول مجموعة من أبرز الفنانين منهم: ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد داود، شيرين رضا، جميلة عوض، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

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