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رياضة

إيهاب الكومي: حسام حسن يتابع منتخب الناشئين لضم أفضل عناصره

منتخب الناشئين، فيتو
منتخب الناشئين، فيتو

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن منتخب الناشئين مر بظروف صعبة، ولكن بجهد الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس نجح في الظهور بشكل قوي، بعد التعرض للهزيمة من المغرب.

وأضاف الكومي عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، بعد الهزيمة من المغرب بنتيجة كبيرة في الجولة الأولى لم نيأس مطلقا واستكملنا المشوار.

وتابع إيهاب الكومي: حسام حسن يتابع دائما منتخب أحمد الكاس لكونه يريد دائما اللاعبين الصغار، ويريد تطويرهم بشكل أكبر، واللاعبين الناشئين يلعبون من بين 50 إلى 60 مباراة في الموسم وهذا تطوير لقطاعات الناشئين في مصر.

تعليق أحمد الكاس على الصعود لأمم أفريقيا للناشئين

علق أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، على الفوز الكبير الذي حققه المنتخب على ليبيا بسبعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الختامية بدورة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة وتأهله رسميا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

الكاس في تصريحات له بعد المباراة: الحمد لله منتخب مصر قدم مباراة كبيرة، وحقق انتصارا هو الأكبر في دورة شمال إفريقيا على منتخب ليبيا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وتابع أحمد الكاس: منتخب مصر حقق إنجازا كبيرا فقد نجح في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 14 عاما من الغياب، كما توج بدورة شمال إفريقيا، بعد تعادل المغرب مع الجزائر.

أضاف الكاس: أنا فخور جدا بأبنائي اللاعبين، فقد حققوا ريمونتادا تاريخية بعد الخسارة أمام المغرب في لقاء الافتتاح بخماسية، إلا أنهم تمكنوا من إستعادة التوازن سريعا، وفازوا على الجزائر في الجولة الثانية 2-1، ثم حققوا ريمونتادا مثيرة أمام تونس في المباراة الثالثة، وحولوا تأخرهم بـ2-1 إلى الفوز 3-2 ليتمكنوا من التأهل لبطولة أمم إفريقيا.

وأختتم أحمد الكاس تصريحاته: سعيد بالتتويج بدورة شمال إفريقيا والتأهل لبطولة أمم إفريقيا، لأنها ترسم الفرحة والسعادة على وجوه الجماهير المصرية، وهو أمر يسعدني كثيرا أن أرى المصريين سعداء.

 

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إيهاب الكومي منتخب الناشئين أحمد الكأس حسام حسن اتحاد الكرة

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