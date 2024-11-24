الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إعلان حالة التأهب الجوي في كورسك وبيلجورود وليبتسك بأوكرانيا

صاروخ روسي، فيتو
صاروخ روسي، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن المسئولون في كل من منطقة كورسك وبيلجورود وليبتسك، تفعيل حالة التأهب الجوي تحسبا لهجوم صاروخي محتمل من كييف.

ونشر محافظ منطقة كورسك أليكسي سميرنوف في قناته على "تلجرام"، تنبيها لسكان المنطقة، ناشدهم فيه باتخاذ معايير السلامة المتعارف عليها في هذه الحالات.

ومن جهته كتب حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، في قناته على منصة "تلجرام"، أن حالة التأهب الجوي بسبب الخطر الصاروخي تم إعلانها في جميع أنحاء منطقة بيلجورود، مذكرا بضرورة اتخاذ معايير السلامة اللازمة في مثل هذه الحالات.

كما أعلن حاكم منطقة ليبيتسك إيجور أرتاموتوف، عبر قناته على "تلجرام"، تعميم إنذار التأهب الجوي في جميع أنحاء ليبيتسك.

ووافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على طلب كييف فلاديمير زيلينسكي، ضرب الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى في الـ18 من نوفمبر الجاري، في تحد واضح للتحذيرات الروسية، باعتبار السماح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحة غربية، تورطا مباشرا لـ"الناتو" في النزاع الأوكراني ضد روسيا.

 

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