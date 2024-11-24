الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

طالبت بحل قضية الأسرى، مظاهرة حاشدة مناهضة لحكومة الاحتلال في تل أبيب

مظاهرة في تل أبيب،
مظاهرة في تل أبيب، فيتو

الحرب على غزة، انطلقت مظاهرة حاشدة مناهضة لحكومة الاحتلال مساء أمس السبت في تل أبيب، طالب خلالها النشطاء بإبرام صفقة فورية لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة منذ أكثر من 400 يوم.

وأقيمت المظاهرة التي شملت عدة آلاف من الأشخاص بالقرب من مجمع المباني الحكومية مقابل وزارة الدفاع.

وتتواجد أطقم الإسعاف وقوات كبيرة من الشرطة في الموقع لمنع حدوث أي اضطرابات محتملة.

وعلى الجانب الآخر من المجمع الحكومي، ما يسمى "ساحة الرهائن"، تجري مظاهرة أخرى، ينظمها أسبوعيا منتدى عائلات الأسرى، وهي منظمة عامة إسرائيلية تشارك العائلات متابعة ودعم عائلاتهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق، أن قادة الأجهزة الأمنية يرون أن على إسرائيل إبداء مرونة في موقفها لإعادة الأسرى، فحماس لن تتنازل عن أي شيء أقل من إنهاء الحرب والانسحاب من قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تحظى بدعم أمريكي مطلق، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، تزامنا مع تصاعد وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائيليين في غزة ماتوا
 

وذكر موقع أكسيوس أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، قالو إن ترامب فوجئ عندما أبلغه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن نصف المحتجزين في غزة ما زالوا أحياء.

وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره أن ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائيليين في غزة ماتوا.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس إسرائيل طلب من بايدن حين زار واشنطن العمل مع ترامب بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، أمس السبت، إنه "بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات العدو بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة".

 

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