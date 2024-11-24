راسينج كلوب يتوج بلقب كوبا سود أمريكانا بالفوز على كروزيرو 1/3

حقق فريق راسينج كلوب الأرجنتيني لقب كوبا سود أمريكانا، بعد تغلبه على فريق كروزيرو البرازيلي بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس السبت، على ملعب خينيرال بابلو روخاس في باراجواي.

سجل أهداف راسينج كلوب، جاستون مارتيرينا في الدقيقة 15 وأدريان مارتينيز في الدقيقة 21 وروجير مارتينيز في الدقيقة 90، بينما سجل كايو جورج في الدقيقة 53 هدف كروزيرو.

تشكيل كروزيرو أمام راسينج كلوب

وبدأ فرناندو دينيز، المدير الفني لفريق كروزيرو البرازيلي، مباراة نهائي بطولة سود أمريكان، أمام نظيره راسينج كلوب الأرجنتيني بتشكيل مكون من: كاسيو، ويليام، جواو مارسيلو، لوكاس فيلالبا، مارلون، لوكاس روميرو، والاس، جابرييل فيرون، ماتيوس إنريكي، ماتيوس بيريرا، كايو جورج.

تشكيل راسينج كلوب ضد كروزيرو

في المقابل، بدأ جوستافو كوستاس، المدير الفني لفريق راسينج كلوب الأرجنتيني، مباراة كروزيرو البرازيلي بتشكيل مكون من: جابرييل أرياس، جاستون مارتيرينا، ماركو دي سيزار، سنتياجو سوسا، أوجوستين جارسيا باسو، جابرييل روخاس، خوان ناردوني، أوجوستين المندرا، خوان فرناندو كوينتيرو، ماكسيميليانو سالاس، أدريان مارتينيز.

الجائزة المالية لبطل كوبا سود أمريكانا

ويحصل الفائز بنسخة كوبا سود أمريكانا 2024 على جائزة قدرها 6 ملايين دولار، بينما سيتعين على الخاسر الاكتفاء بمليوني دولار.

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