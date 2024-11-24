منافسة قوية بين زيزو والشحات وشوبير على لقب الأفضل بأفريقيا.. الثلاثي يدخل دائرة المقارنات بين جماهير الأهلي والزمالك.. والأرقام تحسم الأجدر بالجائزة في 2024

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء.

وشهدت القائمة النهائية للمرشحين للتتويج بـ جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية تواجد 5 لاعبين من ضمنهم 3 لاعبين مصريين وجاءت كالتالي:

أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، حسين الشحات جناح النادي الأهلي، مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، إيسوفو دايو لاعب نهضة بركان، رونالدو ويليامز حارس مرمى صن داونز.

وبدأت جماهير الأهلي والزمالك في المقارنة بين الثلاثي المصري المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، وتنحاز جماهير الأهلي بكل تأكيد إلى لاعبا الأحمر حسين الشحات وشوبير ويران أن أحدهما الأحق بالجائزة، فيما يرى جماهير الأبيض أن أحمد سيد زيزو هو الأجدر للفوز في الجائزة.

وكانت القائمة الكاملة لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا تضم 10 لاعبين، وهم: 'أحمد مصطفى 'زيزو'، حسين الشحات، مصطفى شوبير، جون أنطوي، أسامة بن بوط، إيسوفو دايو، عبد العزيز عيسى، أمان الله ماميش، ياسين مرياح، ورونوين ويليامز'، قبل أن يتم اختيار الخماسي السابق ذكره لتشتعل المنافسة.

وفي السطور التالية نعرض أرقام الثلاثي المصري مع أنديتهم في عام 2024 والبطولات التي حققوها قبل إعلان كاف عن هوية الفائز.

ومن المقرر الكشف عن أسماء الفائزين بجائزة أفضل نادي ضمن جوائز الكاف خلال الحفل السنوي الذي سيقام في مراكش بالمغرب.

مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي

لعب مصطفى شوبير في الموسم الماضي مع النادي الأهلي 25 مباراة في جميع المسابقات بواقع 2244 دقيقة، خرج بشباك نظيفة 15 مرة، واستقبلت شباكه 16 هدفا.

وكان مصطفى شوبير سببا رئيسيا في تتويج الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما شارك في 9 مباريات بالبطولة ولم يستقبل أي أهداف.

كما قاد شوبير الأهلي في مباراة نصف نهائي بطولة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات، والتي توج بها الأهلي في النهائي.

فيما خاض مصطفى شوبير 13 مباراة مع الأهلي في الدوري الممتاز استقبل 14 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

شوبير

حسين الشحات جناح النادي الأهلي

فيما خاض حسين الشحات مع الأهلي في الموسم الماضي 47 مباراة بواقع 3069 دقيقة، سجل خلالهم 11 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وسجل حسين الشحات 4 أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي حصدها الأهلي، فيما أحرز 4 أهداف في بطولة الدوري المصري والتي توج بها الأهلي ايضا.

كما تألق حسين الشحات في بطولة كأس العالم للأندية مع الأهلي الذي حصد البرونزية وسجل هدفا مميزا في شباك اتحاد جدة.

حسين الشحات

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

خاض أحمد سيد زيزو 30 مباراة في جميع المسابقات مع الزمالك بواقع 2477 دقيقة، ساهم في 22 هدفا بعدما سجل 13 وصنع 9.

لعب أحمد سيد زيزو دورا هاما في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية في الموسم الماضي خاصة أنه صنع هدف الزمالك في ذهاب النهائي وصنع هدف الزمالك في الإياب أيضا.

كما شارك زيزو مع المنتخب الاولمبي في بطولة أولمبياد باريس 2024 بعد ما قرر البرازيلي روجيرو ميكالي ضمه رفقة محمد النني، ضمن اللاعبين فوق السن في القائمة.

وساهم زيزو في هدفين مع المنتخب الاولمبي أمام منتخبي إسبانيا وباراجواي.

كما توج زيزو مع الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

زيزو

البوركيني إيسوفو دايو لاعب نهضة بركان المغربي

فيما شارك البوركيني إيسوفو دايو لاعب نهضة بركان المغربي في 32 مباراة بواقع 2723 دقيقة وسجل خلالهم 6 أهداف.

ووصل إيسوفو لنهائي الكونفدرالية ولكنه خسر أمام الزمالك، وفي البطولة نجح في تسجيل هدفا أمام أبو سليم في إياب الدور ربع النهائي، وهدفا أمام الزمالك في ذهاب المباراة النهائية التي أقيمت في المغرب وانتهت لصالح النهضة بنتيجة 2-1.

رونين ويليامز حارس صن داونز

شارك رونين ويليامز حارس صن داونز في 46 مباراة بجميع البطولات مع الفريق والمنتخب وخرج بشباك نظيفة 32 مرة، وسكنت شباكه 19 هدفا.

وحقق رونين ويليامز حارس صن داونز الميدالية البرونزية مع جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

وقاد أيضا ويليامز فريق صنداونز للتتويج بالنسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي على حساب نادي الوداد المغربي في المباراة النهائية.

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