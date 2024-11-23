السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء فى المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة المرج بحبس طرفى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية والبيضاء فى المرج بسبب خلافات مالية، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول: (3 أشخاص  بحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، عدد من الزجاجات الفارغة)، طرف ثان: (3 أشخاص.. بحوزتهم عدد من الزجاجات الفارغة، 2 سلاح أبيض) بسبب خلافات مالية بين أحد أفراد الطرف الأول والطرف الثانى تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض "دون إصابات أو إستخدام الأسلحة المضبوطة حوزتهم".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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