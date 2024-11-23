بانوراما الفيلم الأوروبي، مترو الخط الثالث ينظم مسابقة جديدة

أعلن الخط الثالث لمترو الأنفاق عن مسابقة بالتعاون مع مؤسسات سينمائية بعنوان بانورما الفيلم الأوروبي.

مسابقة المترو

وجاء نص إعلان المترو: استعدوا لرحلة سينمائية لا تُنسى! بانوراما الفيلم الأوروبي تعود بدورتها الـ 17، والخط الأخضر الثالث بيقدم ليكم فرصة الفوز بتذاكر مجانية عن طريق مسابقة يومية لمدة 10 أيام واللي هتبدأ بكرة.

وبحسب الإعلان يعرض في سينما زاوية وسينما الزمالك، أكثر من 40 فيلما أوروبيا من مختلف البلدان والثقافات، وفضلا عن تنظيم فعاليات متنوعة مثل ورش العمل والندوات.

وتبدأ بانوراما الفيلم الأوروبي من ٢٨ نوفمبر لـ ٧ ديسمبر، حيث يمكن الاشتراك في المسابقة بمسح رمز QR الموجود في بوسترات داخل المحطات أو في شاشات العرض داخل قطارات مترو الخط الأخضر الثالث.

ثم تتم الإجابة على السؤال اليومي الذي يتاح الساعة 4، حيث يفوز 22 محظوظًا سيتم اختيارهم يوميًا لمدة 10 أيام لحضور فيلم من اختيارهم.

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