غدا، تشغيل قطار مكيف فرنساوي مطور بين القاهرة نجع حمادي والعكس

قررت هيئة السكة الحديد اعتبارا من غدا الأحد تشغيل قطار بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة ومحطة نجع حمادى وبالعكس بمحافظة قنا.

السكك الحديد

حيث تقرر قيام القطار رقم ٩٩٢ فى رحلة الذهاب من محطة القاهرة الساعة ١٥.٠٠ الثالثة عصرا ويصل محطة نجع حمادى الساعة ٢٣.١٥ الحادية عشر وربع مساءا ويتكون القطار من عدد ١٠ عربات درجة اولى وثانية مكيفة فرنساوى مطور.

واعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٥ نوفمبر تقرر تشغيل القطار رقم ٩٩٣ فى رحلة العودة من محطة نجع حمادى إلى القاهرة حيث يقوم منها الساعة ٠٢,٠٥ الثانية وخمس دقائق ليلا ويصل محطة القاهرة الساعة الساعة ١٠,٢٠ العاشر وثلث صباحا.

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