السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس إسكان البرلمان يكشف آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن هناك مباراة شديدة الوطأة بين الملاك والمستأجرين بشأن الإيجار القديم، على مواقع التواصل الاجتماعي".

 

حكم الإيجار القديم واجب التنفيذ 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": سنجلس مع المستأجرين وسنستمع إليهم بصدر رحب وقلب مفتوح، والجميع يجب أن يعلم أن هناك حكما ملزما وواجب التنفيذ لكل السلطات من المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.

 

لجان استماع بشأن قانون الإيجار القديم

وتابع: بعد الاجتماع مع كافة الجهات المعنية ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الإجتماعي والعدل، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، سنناقش كل الاقتراحات وفي إطار القانون والعدل سيتم اعتماد المقترح المناسب والذي يحمل توازن بين الملاك والمستأجرين.

 

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حقيقة اعتماد مقترح للإيجار القديم

وأكد: لم يحدث اعتماد أي مقترح سواء للملاك أو المستأجرين حتى الاآن، سيكون هناك تقرير بكل المقترحات سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، وهذا التقرير سيكون مؤشر على مشروع قانون الإيجار القديم.
 

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