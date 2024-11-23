السبت 23 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تنعي الملحن محمد رحيم: رحيله صدمة كبيرة

شيرين عبد الوهاب،فيتو
شيرين عبد الوهاب،فيتو

نعت المطربة شيرين عبد الوهاب الملحن الشهير محمد رحيم  الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.

وقالت: رحيل الملحن محمد رحيم صدمة كبيرة لنا جميعًا، فقدنا ملحنًا موهوبًا ترك بصمة واضحة في عالم الموسيقى.
رحمك الله يا محمد رحيم ونسأل الله أن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان
 

وفاة محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى منذ قليل الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم  برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين".

 محمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

 

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الملحن الكبير محمد رحيم الملحن محمد رحيم محمد رحيم

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