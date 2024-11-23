إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

أصيب شاب بطلق ناري، في ظروف غامضة داخل قرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده إصابة شاب فى العشرينات من عمره بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص تبين إصابة م، ع 27 عامًا، بطلق ناري في قرية المحروسة، تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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