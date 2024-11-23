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تشكيل موقعة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مانويل أكانجي – جوشكو جفارديول.

خط الوسط: ريكو لويس – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو – إيرلينج هالاند – فيل فودين.

تشكيل توتنهام لمباراة مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - رادو دراجوشين – بين دافيز – ديستني أودوجي.

خط الوسط: بابي سار – بيسوما – جيمس ماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي – دومينيك سولانكي – سون هيونج مين.

ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 

يحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب منافسات البريميرليج، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل توتنهام هوتسبير المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

 

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مانشستر سيتي توتنهام الدوري الانجليزي جوارديولا البريميرليج

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