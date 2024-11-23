الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الخليج 2-1 في الشوط الأول (صور)

تقدم فريق الهلال على نظيره الخليج بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

سجل ثنائية الهلال كل من: ماركوس ليوناردو في الدقيقة 11، الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 36 فيما سجل هدف الخليج اللاعب عبدالله آل سالم في الدقيقة 44.

تشكيل الهلال أمام الخليج

في حراسة المرمي: ياسين بونو.

في خط الدفاع: رينان لودي وعلي البليهي وكوليبالي وجواو كانسيلو.

في خط الوسط: محمد كنو وسافيتش ومحمد القحطاني.

في خط الهجوم: سالم الدوسري وميتروفيتش وليوناردو.

تشكيل الخليج أمام الهلال

وشهدت قائمة الخليج لمباراة الهلال خروج اللاعب المصري محمد شريف، وجاء التشكيل الاساسي كالتالي:"

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

في خط الدفاع: محمد خبراني وسعيد آل حمسل وتيسران وبيدرو.

في خط الوسط: فابيو ومنصور حمزي وخالد السميري وعبد الله آل سالم.

في خط الهجوم: كوستاس وخالد ناري.

ويسعى فريق الهلال للفوز من أجل تعزيز صدارته الحالية لجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما سيغيب محمد شريف عن الظهور في التشكيل الأساسي لمباراة الخليج، بسبب عدم الجاهزية الكاملة بعد عودته من الإصابة مؤخرا.

يذكر أن فريق الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يحل الخليج بالمركز السابع برصيد 16 نقطة.

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