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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

ميتروفيتش لاعب الهلال
ميتروفيتش لاعب الهلال

أعلن جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، واليوناني جورجوس دونيس مدرب الخليج تشكيل فريقيهما للمواجهة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

تشكيل الهلال أمام الخليج 

في حراسة المرمي: ياسين بونو.

في خط الدفاع: رينان لودي وعلي البليهي وكوليبالي وجواو كانسيلو.

في خط الوسط: محمد كنو وسافيتش ومحمد القحطاني.

في خط الهجوم: سالم الدوسري وميتروفيتش وليوناردو.

تشكيل الخليج أمام الهلال

وشهدت قائمة الخليج لمباراة الهلال خروج اللاعب المصري محمد شريف، وجاء التشكيل الاساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

في خط الدفاع: محمد خبراني وسعيد آل حمسل وتيسران وبيدرو.

في خط الوسط: فابيو ومنصور حمزي وخالد السميري وعبد الله آل سالم.

في خط الهجوم: كوستاس وخالد ناري.

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ويسعى فريق الهلال للفوز من أجل تعزيز صدارته الحالية لجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما سيغيب محمد شريف عن الظهور في التشكيل الأساسي لمباراة الخليج، بسبب عدم الجاهزية الكاملة بعد عودته من الإصابة مؤخرا.  

يذكر أن فريق الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يحل الخليج بالمركز السابع برصيد 16 نقطة.

 موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة

وسينطلق اللقاء عند تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب الخليج، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

 

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