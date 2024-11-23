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رياضة

فولهام يسقط في ملعبه أمام وولفرهامبتون 4-1 بالدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون، فيتو
وولفرهامبتون، فيتو

انتهت مباراة فريق فولهام ضد وولفرهامبتون بنتيجة 4-1 للولفز، في اللقاء الذي جرى على ملعب كرافين كوتاج، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل رباعية وولفرهامبتون، ماتيوس كونها هدفين في الدقيقتين 31 و87، جواو جوميز في الدقيقة 53، جيديس في الدقيقة 90.

بينما سجل أليكس إيوبي هدف فولهام في الدقيقة 20.

تشكيل فولهام ضد وولفرهامبتون 

بيراند لينو، كيني تيتي، يواكيم أندرسن، كالفين باسي، أنتوني روبينسون، ساسا لوكيتش، أندرياس بيريرا، أليكس إيوبي، إيميل سميث، ريس نيلسون، راؤول خيمينيز.

تشكيل وولفرهامبتون أمام فولهام 

خوسي سا، توتي جوميز، ريان آيت نوري، نيلسون سيميدو، جان ريسنير بلجارد، جواو جوميز، ماريو ليمينا، أندريه، رودريجو جوميز، ماتيوس كونها، يورجن ستراند لارسن.

فوز تشيلسي على ليستر سيتي 

فاز فريق تشيلسي على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي تشيلسي كل من نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول وإنزو فيرنانديز في الدقيقة 74، فيما سجل هدف ليستر سيتي الوحيد اللاعب جوردن أيو من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وخرج هاري وينكس لاعب ليستر سيتي  بسبب الإصابة ودخل بدلا منه أوليفر سكيب بعد مرور 10 دقائق من المباراة.

ترتيب تشيلسي وليستر سيتي 

وبهذه النتيجة يحتل نادي تشيلسي المركز الثالث برصيد 22 نقطة حصدها من خلال اللعب في 12 مباراة، انتصر في 6 مباريات، وحقق التعادل في 4 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في مباراتين.

بينما يقع نادي ليستر سيتى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، حصل عليها أثناء خوضه 12 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الخسارة في 6 مباريات.

 

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فولهام وولفرهامبتون الدوري الانجليزي البريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز

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