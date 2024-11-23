القبض على شاب بحوزته كمية من المخدرات في قنا

أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا، بسرعة التحريات في واقعة القبض على شاب ثلاثيني مسجل خطر بحوزته كيلو ونصف من مخدر الشابو وأيضا الحشيش بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت مديرية الأمن بقنا، إخطارًا مفاده القبض على شاب ثلاثيني مسجل خطر بحوزته كيلو ونصف من مخدر الشابو والحشيش وسلاح أبيض بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

وبعد الفحص تبين القبض على شاب “م.ه.م ” 31 عامًا، مقيم قرية الجبلاو، وكان بحوزته كيلو من الشابو المخدر ونصف كيلو حشيش وسلاح أبيض ودراجة بخارية.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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