زيادة أسعار الذهب نحو 6% الأسبوع المنقضي.. توقعات باستمرار الصعود بعد تثبيت المركزي أسعار الفائدة.. وجولدمان ساكس يتوقع نتائج إيجابية لأداء المعدن الأصفر

حقق الذهب الأسبوع المنقضي ارتفاعا ملحوظا فى كافة الاعيرة، وذلك مع صعود الأسعار العالمية للذهب، وقرار المركزي المصري لـ تثبيت أسعار الفائدة الخميس الماضى.

كما ساهم إعلان الفيدرالى الأمريكى عن الاستمرار فى خطة خفض الفوائد فى الفيدرالى الأمريكى خلال الشهور المتبقية من العام فى صعود كافة الذهب.

أسعار الذهب اليوم قبل وبعد الزيادة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيه، بعد أن كانت تسجل فى بداية الأسبوع الماضى نحو 4057 جنيه بزيادة تصل إلى 257 جنيها فى الجرام.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيهًا بعد أن كانت تسجل 3550 جنيها فى بداية الأسبوع الماضى بزيادة تصل إلى 225 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3235 جنيهًا، بعد أن كان يسجل نحو 3042 جنيه فى بداية الأسبوع الماضى.

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30200 جنيهً بعد أن كان يسجل نحو 28400 جنيه بزيادة تصل 1800 جنيه.

الأسعار العالمية فى البورصة

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات ملحوظة فى أسعارها خلال الأسبوع الجارى والأسبوع الماضى مع زيادة إقبال المستثمرين بسبب تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب خلال الأسبوع

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5.7 بالمئة، لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2023.

وتسبب ازدياد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع بأكثر من 170 دولارًا من أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536.71 دولار الخميس الماضي.

أسعار الاونصة تتجاوز 2700 دولار

وتجاوز الذهب مستوى 2700 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.

وخلال تداولات الجمعة، صعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة، ليصل إلى 2709.24 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.4 بالمئة عند 2712.20 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

كشف بنك " جولدمان ساكس" عن توقعات إيجابية لأداء المعدن الأصفر خلال الفترة المقبل.

وبحسب تقرير أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا خلال العام 2025، بسبب الزيادة في مشتريات البنوك المركزية وخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

كما وضع البنك الذهب ضمن أفضل الصفقات السلعية لعام 2025، وقال إن الأسعار قد تستمر في الارتفاع خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وأعاد "جولدمان ساكس" التأكيد على هدف سعر 3 آلاف دولار للأونصة، بحلول ديسمبر 2025.

قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

حجم الإقبال على شراء الذهب

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية وأحد تجار الصاغة، إن الذهب فى العام الجارى 2024 كان الإقبال عليه ليس كبيرا وإنما متوسط، متوقعا أن تنتعش المبيعات مع بداية العام الجديد واحتفالات رأس السنة.

وأضاف السكرتير السابق للشعبة فى تصريحات خاصة، أن الذهب فى الأسواق المحلية خلال العام الجارى كمبيعات لم يكن كبيرا وإنما يعد متوسطا، وأن الأيام القليلة المقبلة على بداية العام من شأنها أن تؤدى إلى زيادة الطلب لكن مع بداية العام الجديد ونهاية العام الجارى.

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