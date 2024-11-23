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رياضة

الدوري الممتاز، غزل المحلة يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول

غزل المحلة, فيتو
غزل المحلة, فيتو

تقدم فريق غزل المحلة على نظيره الجونة بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت على ملعب خالد بشارة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز

جاء هدف غزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 24 من تصويبة قوية.

تشكيل الجونة أمام غزل المحلة 

وبدأ الجونة مباراة المحلة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد علاء.

في خط الدفاع: عبدالرسول، أحمد مجدي، أحمد شوشة، أحمد العش.

في خط الوسط: أحمد رضا، بلال السيد، عبدالجواد، محمد محمود.

في خط الهجوم: سيف شيكا، تايه.

تشكيل غزل المحلة أمام الجونة 

فيما بدأ غزل المحلة مباراة الجونة كالتالي:"

في حراسة المرمى: عامر عامر.

في خط الدفاع: أحمد كاستلو، عمرو الجزار، يحيى زكريا، أسامة النجار.

في خط الوسط: خالد الاخميمي، محمد أشرف، محمد بن حمودة، محمد أشرف.

في خط الهجوم: عبده يحيى، موري توريه.

 

مباراة غزل المحلة والجونة 

ودخل فريق غزل المحلة المباراة على أمل حصد الثلاث نقاط وتحقيق أول فوز لزعيم الفلاحين خلال الموسم الحالي، ومصالحة جماهير الفريق بعد التعثر في أول جولتين البطولة، حيث تعادل المحلة في الجولة الأولي مع الإسماعيلي بنتيجة 0-0، فيما خسر في الجولة الثانية أمام طلائع الجيش 3-2. 

أما فريق الجونة فيسعى هو الآخر في تحقيق الفوز الأول له خلال الموسم الحالي في مسابقة الدوري وذلك بعد التعادل في الجولتين الأولي والثانية أمام زد والمصري بنفس النتيجة 0-0.     

 

حكام مباراة غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

ويقود مصطفى الشهدي مباراة المحلة والجونة تحكيميا، وجاء طاقم التحكيم كاملا كالتالي:"

ترتيب غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

ويحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين فقط حصل عليهما من التعادل في مباراتين، بينما يأتي غزل المحلة خلفه في المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة. 

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