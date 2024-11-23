وزير التموين يطالب رجال الأعمال المصريين والسودانيين لتعزيز التعاون بين البلدين

وجه الدكتور شريف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدعوة لرجال الأعمال المصريين والسودانيين لتعزيز التعاون الجاد واستغلال رسوخ العلاقات بين مصر والسودان لفتح شرايين اقتصادية جديدة تعمل على خدمة الشعوب وتفتح المجال للتعامل في الصناعات المختلفة وسلاسل الإمداد وبناء المناطق اللوجيستية بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والذي يعد ركنا أصيلا من الأمن القومي للمنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في فعاليات النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال، والمُقام اليوم بالقاهرة تحت رعاية وبحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة.

الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال

كما حضر سعود البرير وألقى كلمة ممثل رجال الأعمال السودانيين، ونجيب ساويرس رجال الأعمال ورئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي للسويدي إليكتريك وألقى كلمة ممثل رجال الأعمال المصريين.

وطالب الدكتور شريف فاروق بضرورة استغلال مثل هذه المناسبات للعمل على خلق آليات مستدامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقة واستدامتها خاصة في مجال الأمن الغذائي والصناعة والنقل والبنية التحتية.

كما أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية هذا الملتقى فى تعزيز أواصر التعاون بين بلدينا

وشدد على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير بيئة محفزة على الاستثمار والتعاون وتسهيل التجارة الداخلية خاصة ما يدعم الامن الغذائى، ومن ثم الامن القومى للبلدين الشقيقين.

ومن الجدير بالذكر تم عرض ورقتي عمل بشأن الأمن الغذائي المشترك بين مصر والسودان ورقة عمل بشأن إعادة الإعمار بالسودان أثناء الملتقى، وتشمل موقف الوضع الحالي والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين في الوقت الحاضر ومستقبلًا.

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