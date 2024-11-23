السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعيين كاهن جديد في بورفؤاد (صور)

كاهن جديد بمطرانية
كاهن جديد بمطرانية الأقباط ببورسعيد، فيتو

صلى صباح اليوم، الأنبا تادرس مطران بورسعيد ورئيس دير الأمير تادرس والقوى الأنبا موسى بسيرابيوم، القداس الإلهى بكنيسة مارمرقس الرسول بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، حيث أجريت الصلوات الطقسية لسيامة شماس من الكنيسة فى درجة القسيسية حسب المعتقدات المسيحية وإعلانه كاهنا جديدا فى كنيسة مارمرقس ببورفؤاد.

 كاهن جديد ببورفؤاد،فيتو
 كاهن جديد ببورفؤاد، فيتو

كاهن جديد ببورفؤاد 

وأعلن مطران بورسعيد الأنبا تادرس، الشماس جورج نبيل عبد الملاك، قسًا باسم القس ملاك نبيل ليخدم فى الكنيسة ذاتها.

وأقيمت الصلوات صباحا بحضور لفيف من الشخصيات العامة والقيادات، وشعب الكنيسة، وسط فرحة الشعب القبطى فى بورسعيد، وبعد انتهاء الصلوات تم التقاط الصور التذكارية.

 كاهن جديد ببورفؤاد،فيتو
 كاهن جديد ببورفؤاد، فيتو

وعقب انتهاء الصلاة، توجه الكاهن الجديد إلى دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

 كاهن جديد ببورفؤاد،فيتو
 كاهن جديد ببورفؤاد، فيتو

إعلان كاهن ثالث بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد 

جدير بالذكر أنه قد أجريت الصلوات الطقسية لسيامة اثنين من الشمامسة خلال القداس الذي أجري في كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، وتم إعلانهما فى درجة القسيسية حسب المعتقدات المسيحية، وإعلانهما كاهنين جديدين بمطرانية بورسعيد، وبذلك أصبح الإجمالي ثلاثة كهنة جدد انضموا إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورفؤاد دير الأمير تادرس محافظة ببورسعيد مطرانية بورسعيد مدينة بورفؤاد الأنبا تادرس مطران بورسعيد ورئيس دير الأمير تادرس الأنبا موسى بسيرابيوم كنيسة مارمرقس الرسول بمدينة بورفؤاد

مواد متعلقة

احتفالات مطرانية دشنا بعيد تجليس الأنبا تكلا (صور)

مطران بورسعيد يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لكنيسة الأنبا بيشوي (صور)

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

تفاصيل المعاينة الأولية وتفريغ الكاميرات لشقة محمد رحيم

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

تقرير فحص جثمان محمد رحيم يكشف عدم تعرضه للاختناق

النيابة تحفظ التحقيقات وتصرح بدفن جثمان محمد رحيم

عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

ثناء الله على المهاجرين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية