تعيين كاهن جديد في بورفؤاد (صور)

صلى صباح اليوم، الأنبا تادرس مطران بورسعيد ورئيس دير الأمير تادرس والقوى الأنبا موسى بسيرابيوم، القداس الإلهى بكنيسة مارمرقس الرسول بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، حيث أجريت الصلوات الطقسية لسيامة شماس من الكنيسة فى درجة القسيسية حسب المعتقدات المسيحية وإعلانه كاهنا جديدا فى كنيسة مارمرقس ببورفؤاد.

كاهن جديد ببورفؤاد، فيتو

كاهن جديد ببورفؤاد

وأعلن مطران بورسعيد الأنبا تادرس، الشماس جورج نبيل عبد الملاك، قسًا باسم القس ملاك نبيل ليخدم فى الكنيسة ذاتها.

وأقيمت الصلوات صباحا بحضور لفيف من الشخصيات العامة والقيادات، وشعب الكنيسة، وسط فرحة الشعب القبطى فى بورسعيد، وبعد انتهاء الصلوات تم التقاط الصور التذكارية.

كاهن جديد ببورفؤاد، فيتو

وعقب انتهاء الصلاة، توجه الكاهن الجديد إلى دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

كاهن جديد ببورفؤاد، فيتو

إعلان كاهن ثالث بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد

جدير بالذكر أنه قد أجريت الصلوات الطقسية لسيامة اثنين من الشمامسة خلال القداس الذي أجري في كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، وتم إعلانهما فى درجة القسيسية حسب المعتقدات المسيحية، وإعلانهما كاهنين جديدين بمطرانية بورسعيد، وبذلك أصبح الإجمالي ثلاثة كهنة جدد انضموا إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد.

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