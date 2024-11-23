السبت 23 نوفمبر 2024
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رياضة

أخطاء التحكيم في كل مكان، الرجاء يطالب بتجريد حكم مغربي من الشارة الدولية

الوداد والرجاء، فيتو
الوداد والرجاء، فيتو

 أرسل نادي الرجاء المغربي احتجاجا إلى رئيس لجنة  التحكيم في الاتحاد المغربي بسبب ما اعتبره أخطاءً جسيمة سقط فيها الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة الديربي ضد الوداد بقيادة  كريم صبري.

 

احتجاج رسمي من الرجاء المغربي

 وطلب النادي في رسالته الاحتجاجية التي نشرها عبر صفحات النادي الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، معاقبة الحكم صبري وإيقافه بصفة نهائية، مع سحب الشارة الدولية منه.

وربط الرجاء مطالبة، بالأخطاء التي سقط فيها الحكم خلال مواجهة الديربي، والتي كان لها تأثير على سير ونتيجة المباراة حسب بيان النادي.

 

وشدد الرجاء بأن كريم صبري لم يخطئ فقط في مواجهة الديربي أمام الوداد، بل له سوابق في مواجهات سابقة، حيث راسلت الأندية المتضررة المديرية واللجنة المركزية للتحكيم.

 

الأخطاء التحكيمية المؤثرة

 وتابع: "تكرار هذه الأخطاء التحكيمية المؤثرة يضرب مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين الفرق، فيرجح كفة نادي على الآخر ليس بالعطاء بل بحجم الاستفادة من كم هذه الأخطاء التحكيمية".

كما رصد الرجاء الأخطاء التي سقط فيها صبري في الرسالة الموجهة إلى الجهاز المُشرف على التحكيم، ضمنها عدم إشهار بطاقة حمراء ضد لاعب الخصم، رغم تنبيه غرفة المُساعدة عبر الفيديو"VAR".

الرجاء طالب في بلاغه، بتدخل الجهاز التحكيمي لمعاقبة صبري وطاقمه كل حسب مسؤوليته، مشيرا إلى أن قراراته كان لها تأثير إضافة إلى سير ونتيجة المواجهة، على سلامة اللاعبين بتعرضهم لإصابات قوية.

وانتهى الديربي بين الرجاء والوداد، بالتعادل هدف في كل مرمى، وشهدت المباراة احتجاجات واسعة على الحكم صبري.

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الرجاء والوداد الرجاء المغربي كريم صبري منصات التواصل الاجتماعي لرجاء المغربي

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