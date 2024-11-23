السبت 23 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

 نعى الفنان  عمرو دياب الملحن الراحل محمد رحيم،  الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. 

وفاة محمد رحيم 

 وكتب عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”. 

الملحن محمد رحيم 

محمد رحيم  ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979،  تعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية “وغلاوتك” وكانت أول ألحانه وعمره 19 سنة، وألبوم “أكتر واحد” سنة 2001 باللحن الشهير “حبيبي ولا على باله” حيث كان لم يكمل 22 من عمره.

وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب. 

 

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