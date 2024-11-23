السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين في عابدين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة وسط القاهرة حبس عاطل، ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بمنطقة عابدين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة" والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (أوراق ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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دائرة قسم شرطة المرج قسم شرطة عابدين قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

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