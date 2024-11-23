ربة منزل تتخلص من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال في طهطا بسوهاج

لقيت سيدة مصرعها، بدائرة مركز طهطا في شمال محافظة سوهاج إثر إصابتها بتسمم عقب تناولها قرصًا لحفظ الغلال حبة الغلة السامة بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة لخلافات أسرية.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بانتحار ربة منزل بتناول حبة الغلة فى طهطا

وكان اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من المقدم إبراهيم جاد مأمور مركز شرطة طهطا، بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول ربة منزل تدعى صباح.ال.ع.عمرها ٣٨ سنة إلى مستشفى طهطا العام مصابة "حالة تسمم" لتناولها قرصا لحفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها ومقيمة ببندر طهطا.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية.. وسوء حالتها النفسية وراء الحادث

وخلال التحقيقات التى باشرها العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال وأجراها الرائد أحمد البريري رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، تبين من المعاينة والفحص، وسؤال أهل المتوفاة تناول المذكورة بالمنزل " قرصا لحفظ الغلال " مما أدى لإصابتها ووفاتها لسوء حالتها النفسية لخلافات أسرية ولم يتم اتهام أحدً بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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