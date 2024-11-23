السبت 23 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حماس: استمرار الإبادة في شمال غزة استخفاف بالإنسانية

حماس
حماس

 اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استمرار الإبادة في شمال غزة وهجمات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا استخفاف بالإنسانية والأعراف والقوانين.

وطالبت الحركة الحكومات العربية والإسلامية والأمم المتحدة بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال لوقف عدوانه.

 

انتحار جنود الاحتلال

 كشفت وسائل إعلام عبرية، أن 6 جنود إسرائيليين على الأقل، من الذين قاتلوا لفترة طويلة في غزة ولبنان خلال الأشهر الأخيرة، انتحروا.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مصادر أمنية، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة بوقف الخدمة العسكرية لجنود لمواجهتهم صعوبات نفسية.

 

وذكرت الصحيفة أنه تم إخراج عدد من الجنود الذين يقاتلون بوحدات قتالية في غزة ولبنان "لدواعٍ نفسية"، مؤكدة ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين الذين يطلبون العلاج النفسي في الأسابيع الأخيرة.

 

وبحسب الصحيفة، فإن الآثار النفسية الحقيقية على الجنود ستظهر حينما تنتهي الحرب، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يرفض حاليا الكشف عن العدد الكامل للجنود الذين انتحروا خلال الحرب.

 

 إدارة إعادة التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي تقرير سابق، أصدرت إدارة إعادة التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي معطيات تفيد بأن أكثر من ثلث الجنود الذين يتم إبعادهم من ساحات القتال يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.

ووفقًا للمعطيات الصادرة في أغسطس الماضي، يُستبعد أكثر من ألف جندي جريح شهريًا من القتال لتلقي العلاج.

وتشير المعطيات إلى أن 35% من الجنود يعانون من مشاكل نفسية، بينما يعاني 27% من ردود فعل نفسية أو اضطراب ما بعد الصدمة.

وتتوقع السلطات أنه مع نهاية العام الجاري، سيواجه حوالي 40% من الجنود مشكلات نفسية.

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انتحار جنود الاحتلال حماس شمال غزة الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان

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