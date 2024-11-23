السبت 23 نوفمبر 2024
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اقتصاد

الإحصاء: 15.6 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهــاز المـركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليـوم  السبت  النــشرة السنـوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2023

 

 ومن أهم المؤشرات الإحصائية مايلى: 

 

 8317 حالة عدد حالات إصابات العمل عام 2023

 

    • بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل  8317 حالة عام 2023 

 

   عدد حالات إصابات العمل للذكور مقابل الإناث 

 

 بلغ عدد حالات إصابات العمل  (عدد الذكور 7264 حالة، 1053 حالة إناث)  مقابل 9857 حالة عام 2022 بانخفاض قدره 1540 حالة بنسبة انخفاض قدرها  15.6%.   

 

 52% من الإصابات في القطاع الخاص عام 2023  

                                     

   • بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي  1404 حالة بنسبة  16.9 ٪، القطاع العام /الأعمال العام 2463 حالة بنسبة  29.6 ٪ والقطاع الخاص (50 عاملا فأكثر)  4327 حالة  بنسبة   52,0 ٪ والقطاع الاستثماري 123 حالة بنسبة  1.5  ٪  من إجمالي عدد الحالات.   

                  

 87.3 من الإصــابـــات للــــذكـــــور عام 2023    

 

    • بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 7264 حالة بنسبة 87.3% والإناث 1053 حالة بنسبة 12.7% من إجمالي عدد الحالات.                                                                           

 24.2 ٪  مــن   الإصــــابـــــات  فـــي محــــافــظـــة القــــاهـــرة عام  2023      

             

  • سجلت  محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2015 حالة بنسبة 24.2٪، يليها محافظة القليوبية بعدد 1446 حالة بنسبة  17.4٪ من إجمالي الحالات، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أى حالات إصابات عمل.     

                                          

  35.9% مـن الإصــابـــات  في مـهنـة الفنيين ومـساعدي الإخـصـائـيين  عام 2023      

   

  • سجلت  مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2986 حالة  بنسبة  35.9٪، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1946 حالة بنسبة 23.4  ٪، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 54 حالة  بنــسبــة  6 ,0 ٪  من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات.                 

                        

51.5٪ مـن  الإصـابات  في نشـاط الصناعات التحـويـلـيــة عام 2023      

 

 •   سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 4281 حالة بنسبة 51.5٪، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 920 حالة بنسبة 11.1٪، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزلية والإدارة العامة للدفاع أى حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات.     

 

  31.6 ٪  مـن الإصـــابــات لسقوط الاشخاص عام 2023             

                                      

 • بلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الأشخاص) 2627 حالة بنسبة 31.6٪، يليها ( الإصابات الخطأ أو التصادم بأشياء  ) 2245 حالة بنسبة  27,0 ٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث لم تؤدى الى إصابات بشرية ) 3 حالة بنسبة 0,04٪ من إجمالي عدد الحالات.

 

 

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اصابات العمل إصابات العمل في منشأت القطاع الحكومى

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