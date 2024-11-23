التشكيل المتوقع لكلاسيكو الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان

يلتقي ميلان مع يوفنتوس، اليوم السبت، على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة ال13 من الدوري الإيطالي.

ترتيب يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي



ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 24 نقطة، بينما ميلان في المركز السابع بـ18 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.



التشكيل المتوقع لميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: إيمرسون - جابيا - ثياو - ثيو هيرنانديز.

الوسط: فوفانا - رايندرز - بوليسيتش.

الهجوم: تشوكويزي - لياو - موراتا.

تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ميلان

حراسة المرمى: دي جريجوريو

الدفاع: سافونا - جاتي - كالولو - كامبياسو.

الوسط: لوكاتيلي - تورام - كونسيساو.

الهجوم: كوبمينرس - يلدز - وياه.

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