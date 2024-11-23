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"طب القوات المسلحة" تنظم المؤتمر الأول تحت عنوان "فن الطب المتكامل"

طب القوات المسلحة
طب القوات المسلحة تنظم المؤتمر الأول فن الطب المتكامل

نظمت كلية الطب بالقوات المسلحة المؤتمر الطبى الأول تحت عنوان (فن الطب المتكامل)، والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين لتعزيز كافة أوجه الرعاية الصحية فى العديد من المجالات الطبية.

وجاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والبحثية ومواكبة أحدث ما وصل إليه العلم فى مختلف المجالات الطبية. 

الخبرات العلمية والبحثية

وبدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب أيمن محمد شوقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور , مشيرًا  إلى أهمية المؤتمر الذى يمثل فرصة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية للإرتقاء بإمكانيات وقدرات الأطباء لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

تقنيات تكنولوجية وأبحاث علمية

وألقى الدكتور قتيبة حميد مدير كلية الطب بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة كلمة أكد فيها أن تنظيم تلك المؤتمرات يساهم فى إثراء المجال الطبى بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات تكنولوجية وأبحاث علمية فى مختلف التخصصات الطبية.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال كلمته إلى الدعم المستمر الذى توليه الدولة المصرية للمنظومة الصحية لمواكبة التطور المتلاحق فى المجالات الطبية.

ورش عمل تدريبية فى مختلف التخصصات 

وتضمنت فعاليات المؤتمر تنفيذ العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وإقامة ورش العمل التدريبية فى مختلف التخصصات الطبية بمشاركة عدد من الأطباء العسكريين والمدنيين والخبراء الأجانب المتخصصين فى ذلك المجال.

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