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رياضة

صدارة مؤقتة لـ 3 أندية، ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري

ترتيب الدوري الممتاز
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري بثلاث مواجهات قوية على رأسها الزمالك ضد المصري البورسعيدي.

وكانت مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري الممتاز أسفرت عن تعادل مثير بين الأهلي والاتحاد السكندري 1-1 وفوز بيراميدز علي البنك الأهلي 3-1، وفاركو على إنبي 4-3.

 

مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-1 (انتهت)

فاركو ضد إنبى  4-3 (انتهت)

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 1-1  (انتهت)

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

 

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 8 مساء

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلي ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

1- الأهلي 7 نقاط

2- بيراميدز 7 نقاط

3- الاتحاد السكندري 7 نقاط

4- الزمالك 6 نقاط

5- المصري البورسعيدي 4 نقاط

6- فاركو 4 نقاط

7- سموحة 3 نقاط

8- طلائع الجيش 3 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

10- بتروجيت نقطتان

11- مودرن سبورت نقطتان

12- الجونة نقطتان

13- غزل المحلة نقطة واحدة

14- الإسماعيلي نقطة واحدة

15- زد اف سي نقطة واحدة

16- إنبي نقطة واحدة

17- البنك الأهلي نقطة واحدة

18- حرس الحدود 0 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي


تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري 


ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.  

ويسعى نادي الزمالك في مواصلة الانتصارات بالدوري الممتاز والوصول للنقطة التاسعة من بوابة المصري، بعد الفوز في أول جولتين بالدوري أمام البنك الأهلي وسموحة.


فيما يأمل المصري أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد حصده 4 نقاط في أول جولتين من فوز أمام طلائع الجيش وتعادل مع الجونة.

وحال تحقيق الزمالك الفوز سيتصدر الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط. 

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